Bingöl'de Genç İçin Bir Saat Derneği üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Millet Bahçesi'nde temizlik etkinliği Düzenledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Genç İçin Bir Saat Derneği üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Millet Bahçesi ve çevresinde anlamlı bir temizlik etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında dernek üyeleri, ziyaretçiler tarafından çevreye atılmış çöpleri toplayarak çöp torbalarına doldurdu.

Toplamda 30 torba çöp toplayan dernek üyeleri, aynı zamanda çevre temizliği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Millet Bahçesi ve Murat Nehri kıyısında gerçekleştirilen etkinlik, Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Dernek üyeleri, ortalama 3 saat boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirerek çevredeki çöpleri topladı. Ancak, güçlerinin yüzde 80’lik kısmıyla sınırlı kalınarak geriye kalan bölümün temizlenmesi için ilerleyen günlerde bir başka etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Dernek Başkanı Anıl Korkut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Genç İçin Bir Saat Derneği olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Genç Millet Bahçesi’ne geldik. Ortalama 3 saatlik çalışmamızda yaklaşık 30-40 adet çöp torbası doldurduk. Gücümüz ancak yüzde 80’lik alanı temizlemeye yetti. Geriye kalan kısmını ise önümüzdeki günlerde yine bir etkinlik düzenleyerek temizleyeceğiz” dedi.

Korkut, ayrıca bugünkü etkinlikle birlikte alanın kirli ve temiz hallerini gözlemlediklerini belirterek, alanda bulunan yüzlerce insanın her birinin bir çöpünü yere atması durumunda alanın bir çöplüğe dönüşeceği uyarısında bulundu.