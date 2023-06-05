Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde örnek bir çalışmaya imza atarak dalgıçların girdiği Sapanca Gölü havzasında ve çevresinde temizlik yaptı. Göl sınırlarının içinden çıkan lastik, cam, ahşap ve plastik atıklar çevrenin ve doğanın hassasiyetle korunması gerektiği gerçeğini gözler önüne serdi.SAKARYA (İGFA) - Sapanca Gölü’nden çıkan atıklar görenleri şaşırttı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde örnek bir etkinlik düzenledi. Doğa dostu, çevreye duyarlı ve yeşili koruyan projeleriyle bilinen Büyükşehir, vatandaşları “Yarının Sakarya’sı için El Ele” programında buluşturdu.

Büyükşehir’in tüm birimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü havzasında ve çevresinde geniş çaplı bir temizlik yaptı. Göl havzasının içine botla giren dalgıçlar is suya dalış yaptı. Suyun içinden araç lastiği, plastik malzemeler, cam ürünleri ve hatta bazı tıbbi atık malzemeler çıktı.

Çevrenin önemine bir hadisle dikkat çeken Başkan Yüce, “İnsanoğlunun en baştaki görevi Mevla’mın bizlere emanetleri olan tabiata, canlı ve cansız tüm varlıklara müşfik davranmak, onlara layıkıyla sahip çıkmaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde;‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz’diye buyuruyor. Biz toplum olarak doğanın, çevrenin, yeryüzündeki her bir canlının böylesine kıymetli olduğu bir medeniyetten geliyoruz. İşte insan ve çevre arasındaki bu ilahi ölçü bizim de hizmet anlayışımızın özünü oluşturmaktadır” dedi.

Etkinlik sonunda toplanan çöpler ve gölden çıkarılan atıklarla günün anısına fotoğraf çekilen Başkan Yüce ve katılımcılar hep birlikte “Doğa olmazsa, insan olmaz. Doğa için seferber olalım” çağrısı yaptı.