İngiliz Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (BSACI) tarafından hazırlanan ve diş hekimleri ile diyetisyenlerin de desteklediği kılavuzda, ebeveynlerin “büyüme sütü” veya “küçük çocuk sütü” adıyla pazarlanan ürünler konusunda yanıltıldığı ifade edildi.

BESİN AÇISINDAN YETERSİZ, ŞEKER BAKIMINDAN ZENGİN

Uzmanlar, bu içeceklerin sanıldığı gibi besleyici olmadığını, aksine önemli besin maddeleri açısından yetersiz ve şeker bakımından oldukça zengin olduğunu vurguladı. Özellikle organik ürünlerin, çocukların gelişimi için gerekli takviyeleri içerme ihtimalinin daha düşük olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmalar, bu ürünlerin içerdiği şeker miktarının çocukların günlük sınırlarını aşabildiğini ortaya koydu. Örneğin bir bardak yulaf sütünde yaklaşık 21 gram şeker bulunabildiği, bunun da 2-3 yaşındaki bir çocuğun günlük önerilen 14 gramlık limitini tek başına geçtiği belirtiliyor.

Ayrıca bitki bazlı içeceklerde kalsiyum ve B12 takviyesi bulunsa bile, bu besinlerin çocuk vücudu tarafından hayvansal gıdalardaki kadar verimli emilemediği ifade ediliyor. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) uzmanlarından Prof. Robert Boyle, yüksek şeker içeriği nedeniyle küçük yaşta diş çekimi gerektiren vakalarla karşılaştıklarını belirterek, bu ürünleri ‘aşırı işlenmiş ve yeterince denetlenmeyen gıdalar’ olarak nitelendirdi.

EBEVEYNLERİ YANILTIYOR

Sektör temsilcileri bu içeceklerin vitamin ve mineral desteği sağladığını savunsa da, bağımsız sağlık kuruluşları bu pazarlamanın ebeveynleri yanıltarak çocukları gereksiz kalori alımına yönlendirdiğini düşünüyor.

Uzmanlar, anne sütü almayan veya süt ürünlerinden uzak durması gereken çocuklar için daha bilinçli seçimler yapılması gerektiğini belirtiyor. Ebeveynlere, pazarlama odaklı özel ürünler yerine şekersiz ve kalsiyum takviyeli alternatifleri tercih etmeleri, ürün etiketlerinde ilave şeker içeriklerini dikkatle kontrol etmeleri ve gerektiğinde sağlık profesyonellerinden destek almaları öneriliyor.