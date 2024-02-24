Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Seda A. (25) yönetimindeki 16 AZL 463 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Feyzanur K.'ya (13) çarptı. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI