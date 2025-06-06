CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kameraların karşısına geçerek grev boyunca yalnız bırakıldığını ima edip partisine sert sözlerle yüklendi. Tugay'ın açıklamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yer vermemesi ise dikkat çekti.

İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından 23 bin işçi 29 Mayıs'ta grev başlatmıştı. Belediye ve sendika arasında gerçekleşen anlaşma neticesinde grev 7'nci gününde sona ermişti. Grev nedeniyle İzmir'de çöp dağları oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplu iş sözleşmesinin imzalanması sonrası kameraların karşısına geçerek grev boyunca yalnız bırakıldığını ima etti ve partisine sert sözlerle yüklendi.

Açık açık konuşulmazsa insanların hatalarını düzeltmeyeceğini belirten Tugay, "İlk gün Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen'in ardından Salih Uzun'un açıklama yaptığını duydum. Ancak diğer vekillerimiz, İzmir'i temsilen MYK'da olan Genel Başkan Yardımcılarımız bu dönemde nedense suskun olmayı tercih ettiler. Sürece katkılarını görmedim" dedi. Tugay'ın günler boyunca konuya dair açıklamada bulunmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirememesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanlar net olarak en düşük 65 bin, en yüksek 80 bin TL arası maaş alacak. 1 Temmuz itibarıyla da maaşlara yüzde 19 zam daha yapılacak.