Türk kültüründe derin izler bırakan ve tarih boyunca birçok efsaneye konu olan bu yırtıcının görüntülenmesi, doğa severler ve uzmanlar arasında büyük heyecan yarattı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bozkurdun Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri olduğu belirtildi. Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanda süzülen sessiz adımlarıyla dikkat çeken bozkurdun, bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus, özellikle dağlık ve ormanlık alanlarda yaşamayı tercih ettiği vurgulandı.

Yetkililer, geniş orman örtüsü ve vahşi doğa koşullarının bozkurtlar için uygun yaşam alanı sunduğunu ancak insan faaliyetleri nedeniyle bu alanların giderek daraldığını ifade etti. Yasadışı avcılık ve artan insan baskısı nedeniyle bozkurt popülasyonlarında azalma gözlemlendiği, bu nedenle türün korunması gerektiği bildirildi.

Fotokapanla kaydedilen bu görüntünün, yalnızca bir hayvanın izine rastlamakla kalmadığı, aynı zamanda yaban hayatının korunmasının ne denli önemli olduğunu hatırlattığı belirtildi. Bu kayıt, sessizliğini koruyan doğanın içinde varlığını sürdüren canlıların izini sürenler için anlamlı bir mesaj niteliği taşıyor.