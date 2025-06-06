Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan E.T, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saldırgan, "ev hapsi" cezası aldı.
İstanbul Kadıköy'e bağlı Bağdat Caddesi'nde 31 yaşındaki E.Ö., trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı 48 yaşındaki E.T.'ye sert bir yumruk attı. Yerde hareketsiz halde kalan E.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapandığı belirlenen şahıs yoğun bakıma alındı.
E.Ö., tartışma sırasında E.T.'ye aniden yumruk attı. Sert darbeyle yere düşen şahıs, hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.T., bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan E.T.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Olayın şoku içerisindeki E. Ö., bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.
Gözaltına alınan E. Ö. , çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enes Özcan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.