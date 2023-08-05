Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza da 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Eskişehir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Sema K. yönetimindeki 16 AUT 849 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yolcu konumunda bulunan oğlu Muhammed Emir K. (4) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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