Turgutalp mahallesi Barbaros caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, düz yolda park halindeki araca çarparak yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre Turgutalp mahallesi Barbaros caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammed S. yönetimindeki 16 MA 1926 plakalı araç, seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki araca çarptı. Kaza sonucu araç yan dönerken, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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