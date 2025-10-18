Karar, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş., Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’yi kapsadı.

Mahkeme kararında, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin borca batık durumda olduğu tespit edilerek bu iki şirketin 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla iflasına karar verildi. İflas sürecinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yürütülmesine hükmedildi.

Gruba bağlı diğer şirketler için ise iflas koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle konkordato talepleri reddedildi.

67 YILLIK DEVİN SONU

Temelleri 1958 yılında Ziver Karataş tarafından atılan Karataş Grup, yıllar içinde Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik, Karataş Makine İmalat gibi birçok alt şirketle büyüyerek sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı.