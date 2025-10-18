Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Beykoz Anadolu'yu 3-1 yenen Sultan Su İnegölspor'da moraller yerinde. Son 2 haftada 4 puanı cebine koyan Bordo Beyazlılar, çıkışını sürdürmek ve yeni bir galibiyet serisine imza atmak için Bucaspor 1928'i yenmeye çalışacak.

Ligde oynanan 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan Sultansu İnegölspor, 13 puanla 6. sırada yer alıyor. 8 maçta 13 gol atma başarısı gösteren İnegöl temsilcisi kalesinde ise 10 gol gördü. Bordo Beyazlılar kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 6 gol atan temsilcimiz kalesinde ise 5 gol gördü.

BUCASPOR 1928 NASIL BİR TAKIM?

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, geride kalan son 8 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Küme düşmeye en yakın ekip olarak gösterilen Ege temsilcisi, sadece 1 maçta beraberlik bulurken, 6 maçta ise rakiplerine yenildi. Bucaspor 1928 ilk puanını ise ligin ilk haftasında Karaman FK deplasmanında 3-3 biten karşılaşmada aldı. Sonraki maçlarda ise puanla tanışamadı.

Ege temsilcisi ligde ki 7 maçta 5 gol atma başarısı yakalarken kalesinde ise 17 gol gördü. Kendi sahasında rakiplerine hiç gol atamayan ekip, kendi evinde ki 3 maçta ise 8 gol yedi. Gençlerden kurulu bir kadroyla sahaya çıkan ev sahibi ekip, 20.7'lik yaş ortalaması ile grubun en genç takımı olma unvanını elinde bulunduruyor.

BUCASPOR1928-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Bucaspor1928-Sultan Su İnegölspor arasındaki mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: ÖZNUR DEDE