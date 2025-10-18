

Kongre saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Hasan Toktaş, Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bazı partilerin ilçe Başkan ve yöneticileri, bazı mahalle muhtarları, oda ve dernek başkanları ile partililer katıldı.

Konuşma yapan İYİ parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, "Bugün burada ümit bekliyoruz. Bir cesaretin, bir adalet arayışının tohumlarını yeniden yeşertiyoruz. Bu vesileyle 4. Olağan Kongremize hoş geldiniz şeref verdiniz. Biz yeter artık diyenlerin, değişim diyenlerin sesiyiz. Korkmayanların, susmayanların ve hiçbir zaman boyun eğmeyenlerin partisiyiz. Ama ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada memleketimizin hali ortada. Ekonomik krizlerle boğuşan, her sabah zamlarla uyanan bir millet, adaletin terazisinin şaştığı, liyakatin yerle bir edildiği bir düzenle karşı karşıyayız. Gençlerimiz hayat kuramıyor. Emeklerimiz ay sonunu getiremiyor. Esnaf ve çiftçimiz kan ağlıyor. Biz parti olarak bu milletin umudu olmak için kurulduk. Ne saraya biat ederiz ne de koltuğa taparız. Ne menfaatin peşindeyiz ne de makamların. Sadece ve sadece milletimizin yanındayız. Ya susup çürümüş düzene boyun eğeceğiz ya da dik durup bu işe dur diyeceğiz. Biz susmayacağız arkadaşlar. Bu çarpık düzeni kabul etmeyeceğiz. Yürekleri büyük milletin duasıyla büyüyeceğiz. Sandık geldiğinde millet İyi’yi tercih edecek. Çünkü artık başka yolu kalmadı. Kıymetli arkadaşlarım bu yolda yürümek, zordur, taşlıdır, engellerle doludur ama bu yol doğrudur bu yol haktır ve biz bu yolda yürüyeceğimize yemin ettik. İnegöl’de gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, mahalle başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizlerin emeği, inancı ve alın teri ile buradayız. Unutmayın bu dava şahısların değil milletindir. Bu kongre bir son değil, yeni bir başlangıçtır." dedi.



Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise," Siyaset alanlarda birlikte koşturduk. Büyükşehir belediyesi başkan adayıydım. Burada da mevkidaşımız İnegöl Başkan Adayımız var Sevda Hanım. Az bir farkla kaybettik ama iyi bir başlangıç yaptık. İşte o komutanı derdest ettiler. Niye? Bölücü başının meclise davet edilmesine vermiş olduğu tepkiden dolayı. Peki ona bu muameleyi layık görenler şimdi ne yapıyor? Mecliste artık öyle bir hal aldı ki. Bölücü başına Sayın demeyeni tutuklayacaklar neredeyse. Bölücü slogan atmak, övmek, alkışlamak serbest. Orkun Özeller’e de hapisi layık gördüler. Taşları bağlamışlar, göbekler serbest, eşkıya düze inmiş, yiğitler derdest. Başta genel başkanımız olmak üzere 29 milletvekilimiz, grup başkanvekilimizle birlikte samimiyetle bir memleket mücadelesi veriyoruz. Devletimize bir şey olmasın, gök kubbemiz bozulmasın, bayrağımız inmesin samimiyetle bunun kavgasını veriyoruz." dedi. Türkoğlu, Merkez Bankasının genel müdürünün bankayı dolandırdığını söyleyerek, 200 TL'nin 136 dolarken, şimdi 4.5 Dolar olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş da," Osmangazi ilçe kongrelerimizle beraber Bursa’daki kongrelerimiz bitecek. Önümüzdeki ayda kısmet olursa il kongrelerimizi yapacağız. Türkiye genelinde şu ana kadar geçtiğimiz hafta itibariyle 635 ilçe kongremizi tamamladık. Bu hafta sonu itibarıyla yaklaşık 800 civarında ilçe kongremizi tamamlamış olacağız. Önümüzdeki hafta zannediyorum tüm ilçe kongrelerimiz bitmiş olacak, aralık ayı itibarıyla da kurultayımızı yapmaya hazır hale geleceğiz. Değerli hemşerilerim bizim meclisimizin atom karıncası Türkoğlu ifade etti. Ülkemiz gerçekten çok zor, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu sıkıntıları siyasete dahil olarak biz milletçe her birimiz el ele omuz omuza hep beraber aşacak güçte ve iradede olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Memurumuz, işçimiz, çiftçimiz sıkıntıda. Sanayicimiz, mobilya esnafımız düşünebiliyor musunuz? %22 küçülmek demek yok olmak demektir. Ama bizim sanayicimiz, mobilyacımız heyecanlıdır, bütün olumsuzluklara rağmen ayakta durma gayretini göstermektedir. 102 yıl olmuş biz cumhuriyetimizi kuralı. 22 yıldır bir iktidar yönetiyor kesintisiz bir şekilde. Sorsak bu iktidara her şeyi onlar yapmışlar. Türkiye’de 2002 yılı öncesinde sanki bir şey yokmuş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Ne sorununuz var diye bize söylüyorlar. O yokluk döneminde 300 köyde elektrik olan köyden çağ atlamış altyapıda bir Türkiye’ye gelmişiz. 22 yıldır gelmişiz, ne yapılıyor Türkiye’de? Bakın Hz. Ali devletin dili adalettir der. Ülkede adalet arıyoruz ya. Bugün Melih Gökçek’in sokaklarında hür bağımsız Türkiye’de, siz İmamoğlu’nu içeri atarsanız, Mansur Yavaş’a soruşturma açarsanız, Ümit Özdağ’ı cezaevine atarsanız millet adalet arar. Göğsüne Türk bayrağı asmış gençlere tekme tokat girerken, bebek katiline yürüyüş yapanlara göz yumarsanız millet adalet arar." dedi.



Konuşmaların ardından partiye destek veren eski İlçe başkanı İsmail Karaman ve parti belediye Başkan adayı Sevda Özcan'a plaket verildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Uzer, Adil Kuşçu, Ali Kara, Alparslan Erduğan, Bayram Atılgan, Cem Laçin, Çağla Ezim, Emirhan Bayram, Feriha Kirişa, Filiz Öztürk, Furkan C. Solmaz, Hakkı Soyuak, Hayri Demir, İbrahim Aras, İbrahim Mikalioğlu, İbrahim Şimşek, İbrahim Yılmaz, İpek Parlar, Kenan Erim, Muammer Karaca, Neşe Gökmen, Nilüfer Arslan, H. Okşan Yazır, Özkan Aslantaş, Özkan Güngör, Rafet Özcen, Sevda Özcan, Seyfi Ünlü, Şenel Baran, Şenol Şahin, Tekin Türk, Yücel Sarıca, Zeynep Tabaklar.

İl delegeliklerine; Recep Bayrak, Ali Kara, Bayram Atılgan, Beytullah Öztürk, Emirhan Bayram, Fahrettin Baykan, Feriha Kirişa, Filiz Öztürk, Furkan C. Solmaz, Hakkı Soyuak, Halil Nici̇han, Hayri Demir, İbrahim Aras, İbrahim Şimşek, İpek Parlar, İsmail Karaman, Mine Ezim Parlar, Mustafa Aka Gündüz, Neşe Gökmen, Nilüfer Arslan, Nurettin Zeybek, Okşan Yazır, Özkan Güngör, Rafet Özcen, Regaip Korkmaz, Sadık Erduğan, Sevda Özcan, Şenol Şahin, Tekin Türk, Yavuz Sümer, Yücel Sarıca, Zeynep Tabaklar seçildi.