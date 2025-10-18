Gecekondu Medya'nın yapımını üstlendiği, Gazze konulu "Rahmetin Kırk Pınarı: Zafer Hanzala'nın Gözlerinde" adlı belgeselin gala gecesi, 21 Ekim Salı günü saat 20.02'de Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İlim Yayma Cemiyeti’nin ev sahipliğini yapacağı geceye, öğrencilerin hazırladığı Gazze belgeseli damga vuracak.

Medya Akademisi ve "Nida Medya" Tanıtılacak

Gala programı, aynı zamanda medya alanında öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir girişime de sahne olacak. Ankara’da kurulan medya akademinin tanıtımının yapılacağı gecede, bu akademinin Bursa ayağını oluşturacak olan ve hali hazırda İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde proje olarak yürütülen “Nida Medya” da izleyicilere sunulacak.

Öğrencilerin medya sektörüne yönelik ilgisini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan "Nida Medya" projesi, gençlerin iletişim ve yayıncılık alanındaki çalışmalarını profesyonel bir platforma taşımayı hedefliyor.

İnegöl'deki kültür ve sanat hayatına önemli bir etkinlik katacak olan gala gecesi, Gazze'ye dair farkındalık oluşturmanın yanı sıra, geleceğin medya profesyonellerini yetiştirecek projelere de ışık tutacak.

Tüm halkın davetli olduğu program, Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.