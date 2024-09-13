Balıkesir’in Edremit ilçesinde KOM ekiplerince yapılan çalışmada 1 milyon 142 bin 900 adet kaçak sigara yapımında kullanılan boş makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM ekiplerince Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi’nde yapılan çalışmada; 1 milyon 142 bin 900 adet boş makaron, 110 bin 900 adet doldurulmuş makaron sigara, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 50 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 200 adet boş sigara paketi, 10 bin adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5607 SKM suçu kapsamında A.B. (40) gözaltına alındı.