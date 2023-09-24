İETT’nin öğrenciler için hazırladığı ve yeni nesil ulaşım sistemlerinin de bulunduğu eğitim otobüsü ile İstanbul’daki 1 milyon öğrenciye toplu ulaşım eğitimi verilmesi hedefleniyor. Çevreci yakıtlar, enerji tasarrufu, sürdürülebilir ulaşım ve kentsel mobilite alanında da deneysel eğitim sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansı, Sürdürülebilir Hareketlilik Eğitim Merkezi Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, simülasyonlar ve animasyonlarla desteklenen bir eğitim otobüsü yapıldı.

Toplu Ulaşım ve Yaya Ulaşım Kurallarının yanı sıra, yeni nesil ulaşım sistemleri, çevreci yakıtlar, enerji tasarrufu, sürdürülebilir ulaşım ve kentsel mobilite gibi konularda deney setleri ve görsel öğeler ile zenginleştiren eğitim otobüsü 2023 – 2024 eğitim öğretim dönemi için okullarda eğitim çalışmalarına başladı.

HEDEF BİR MİLYON ÖĞRENCİ

Bugüne kadar 12 okulda 2 bin 200 öğrenciye ulaşan eğitim çalışmalarında hedef 1 milyon öğrenciye ulaşmak. Avcılar İnönü Ortaokulunda gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan eğitime İETT Genel Müdürü İrfan Demet de katıldı.

İETT ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİ ARTIRACAK

İrfan Demet ile sohbet eden öğrenciler, İETT’nin İstanbul’da hizmete aldığı yüzde 100 elektrikli, çevreci otobüslerin sayısının artırılmasını istedi. Demet de önümüzdeki dönemde çok sayıda elektrikli otobüsü hizmete alacaklarının müjdesini verdi.