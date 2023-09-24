Sultan 2. Mahmut Han’ın 5. kuşaktan torunu Nurbanu Osmanoğlu, Bursa’da Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi başta olmak üzere Osmanlı hanedanına mensup atalarının kabrini ziyaret etti. Uzun yıllar Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Osmanoğlu, "Yıllarca özlem duyduğum ülkemde ecdat yadigârı tarihi ve kültürel yerleri görmek beni çok mutlu ediyor, çok gururlanıyorum" şeklinde konuştu.

Bursa’da yapılan gezinin organizasyonunu Gazeteci-Yazar Faruk Atasoy, rehberliğini ise Dr. İbrahim Pazan üstlendi. İçinde tarihçiler, yazarlar ve akademisyenler bulunan grup İstanbul’un Üsküdar ilçesinden Bursa’ya hareket etti. Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü ile devlet envanterinde yerini alan Nakkaş Semih İrteş’in Ulucami restorasyonu hakkında bilgiler vermesinin ardından, günübirlik ziyarette bulunulan Bursa’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edildi.

"Bursa’da tarihimize yapacağım yolculuğunun sevinci ve heyecanı içindeyim"

Uzun yıllar Kanada Toronto’da yaşayan Sultan 2. Mahmut’un torunu Dr. Nurbanu Osmanoğlu, "Yıllarca özlem duyduğum ülkemde ecdat yadigarı tarihi ve kültürel yerleri görmek beni çok mutlu ediyor. Yine aynı organizasyon ile bir ay önce ilk kez gittiğim Söğüt beni çok heyecanlandırmıştı. Bu defa da Bursa’da tarihimize yapacağım yolculuğunun sevinci ve heyecanı içindeyim. Bizlere destek veren Üsküdar ve Yıldırım belediyelerine başkanlar nezdinde ve organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sürgün ile birlikte çok ciddi travmaların yaşandığını görüyoruz"

Gazeteci-Yazar Faruk Atasoy yaptığı konuşmada, "İbrahim Pazan ile beraber kültür gezisi yaptık. Bu gezilerdeki amacımız ecdadımızı gerçekten tanımak. Sadece turistik gezi yapmak değil, bilinçlenmek ve onları yakından tanımak. 1924 yılında Osmanlı’nın kendi vatanından sürülmesi ve o sürgün ile birlikte çok ciddi travmaların yaşanması, bu travmaların da uzun yıllara yansımasını görüyoruz. Yurt dışına sürülen Osmanlı hanedanlarının torunlarında Türkçeyi bilmeyenler var. Dönenler arasında çok ciddi sıkıntılar yaşayanlar var. O insanlar sürgünde çok büyük acılar yaşadılar ve gerçek vatanlarına geldiler. Evet bazen siyasi olarak temasa geçiyorlar ama devamı gelmiyor" şeklinde konuştu.

"Günümüzde yaşayan 24 şehzade var"

Günümüzde Osmanlı hanedanlığı mensuplarının sayısının tek tek belli olduğunu belirten Dr. İbrahim Pazan ise, "Hepsi tek tek bellidir, çünkü 1924’te tahta çıkmaya aday şehzadelerin sayısı belli, sultanların sayısı belli ve bu güne kadar onların soyundan gelenlerin sayısı isim isim hepsi belli. Şu anda 24 tane şehzade var. Bunların 12’si İngiltere’de yaşıyor. 7 ila 8 tanesi İstanbul’da yaşıyor. Sultan çok az da olsa var ve bunların çocukları var. Hiç tereddüde mahal kalmayacak şekilde Osmanlı hanedanı nesli bellidir" ifadelerini kullandı.