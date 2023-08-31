Bir dolandırıcı, kendisini banka çalışanı olarak tanıtarak 59 yaşındaki Ahmet Uzun'u 85 bin TL dolandırdı. Ahmet Uzun, faizsiz kredi imkanı vaadiyle telefonla arandı. Arayan kişi, banka müşteri temsilcisi olduğunu iddia ederek Ahmet Uzun'a faizsiz kredi sağlayabileceklerini söyledi. Bu güvenilir gibi görünen teklif karşısında Ahmet Uzun, faizsiz kredi almak istediğini belirtti. Dolandırıcı, onay isteyen mesajları göndererek Ahmet Uzun'un hesabından 85 bin TL kredi çekmeyi başardı. Fakat sonradan Ahmet Uzun, dolandırıldığını anlayarak durumu yetkililere bildirdi.

Ahmet Uzun, yaşadığı olayı anlatırken, "Bana tanıdık bir numara üzerinden ulaşıp kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Faizsiz kredi imkanı sağladıklarını söyledi ve ben de kabul ettim. Bunu yapabilmek için gönderdiği e-postayı onaylamamı istedi ve ben de onayladım. Parayı önce Yapı Kredi hesabıma yatıracağını ve ardından Şekerbank'a aktaracaklarını söyledi. Yapı Kredi hesabıma giriş yaparken iletişimde olduğum kişi, parayı Şekerbank'a transfer etti" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"5-10 dakikalık kısa süre içinde, dolandırıcı tüm paramı almayı başardı"

Ahmet Uzun, olayın hemen ardından kuşkulanmaya başladığını belirterek, "Birdenbire tereddüt yaşamaya başladım ve 'Bu kadar kolay olmamalı' düşüncesiyle hesabımı tekrar kontrol etmeye başladım. Durumu bankaya bildirmek için arama yaptım. Ancak bankayı aradığımda önce telesekreterle konuşmak zorunda kaldım. Bu 5-10 dakikalık kısa süre zarfında, dolandırıcı tüm parayı İbrahim adlı bir hesaba aktarmıştı. Daha sonra bu parayı Şekerbank'tan çekip, Yapı Kredi'ye Oğuz adında başka bir hesaba aktarmış" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Banka dışından gelen telefonlara asla yanıt vermemek gerekiyor"

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ahmet Uzun, "Emekli bir vatandaşım ve bu parayı nasıl bulup ödeyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Bankaya olayı ilettim ve dolandırıcılar hakkında şikayette bulundum. Vatandaşların bu tür telefon çağrılarına karşı dikkatli olmalarını istiyorum. Banka yetkilileri aradıklarını iddia etseler bile, bu tür çağrılara kesinlikle itibar edilmemeli. Banka dışından gelen telefonlara asla yanıt vermemek gerekiyor. Ben bu hataya düştüm ve büyük bir zararla karşı karşıyayım. Eğer isterseniz siz de deneyin, aynı şekilde zarar edersiniz" şeklinde uyarılarda bulundu.

"Toplamda 85 bin TL dolandırıldım, faizleriyle birlikte zararım 160 bin TL'ye ulaşacak"

Ahmet Uzun, yaşadığı olayın sonuçlarına dair, "Toplamda 85 bin TL dolandırıldım ve faizlerle birlikte bu zararım 160 bin TL'yi bulacak. Bu parayı nasıl bulup ödeyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Emekli bir vatandaşım ve aylık gelirim 10 bin TL civarında. Bu gelirle bile borcumu ödemem imkansız gibi görünüyor. Bankaya durumu ilettim ancak işlem yapma konusunda elleri bağlı. Dolandırıcıların isimleri elimde, devlet yetkililerinden bu duruma el atmalarını ve çözüm bulmalarını istiyorum. Dolandırıcılığa karşı daha etkili önlemler alınmasını umuyorum. Ben bu durumda mağdur oldum, umarım başkaları da mağdur olmaz. Genellikle yaşlı kesimi hedef aldıklarını görüyorum, bu tür olaylarla daha fazla karşılaşmamak adına herkesin dikkatli olması önemlidir" şeklinde ifadelerini dile getirdi.