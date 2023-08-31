Bir süredir kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Ali Türkkol'un cansız bedeni bulundu. Saat 02.00 sıralarında, babasına ait plakası 16 R 7404 olan otomobilin yanında hareketsiz bir şekilde yatarken keşfedilen Türkkol'un vücudu, koldan ve boğazdan bıçaklanmış bir haldeydi.

Olayın haber verilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekibi, Türkkol'un sol kolu ve boğazında derin bıçak yaraları tespit ederek hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetle ilgili detaylı bir soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelileri tespit ederek yakalamak amacıyla yoğun bir çalışma içerisine girdi.