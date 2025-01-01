Son zamanlarda çekimi yapılan kısa filmlerden ayrı olarak, uzun metrajlı beyaz perdeye uyarlanan 8 filmin İnegöl’de çekildiği biliniyor.

KÖROĞLU FİLMİ-1945

Bu filmler ilki ise 1945 yılında çekilen Köroğlu filmidir. Kemal Refik Arduman’ın yönetmenliğini yaptığı bu filmin başrolünde ise Mümtaz Ener oynadı. Cerrah Mahallesi o yıllarda köy statüsündeydi. Cerrah’lı ve bölgeye yakın yerlerde ikamet eden kadınlarında rol aldığı filmde , Gülistan Güzey, Hulisi Kentmen gibi oyuncularda yer aldı.

Coğrafi bölgenin uygunluğu nedeniyle seçilen Cerrah, İnegöl tarihinde ilk film çekilen bölge olarak tarihe adını yazdırdı. Daha sonra Köroğlu filmi Cüneyt Arkın’ın başrollüğünde yeniden sinemaya uyarlandı.

DOMANİÇ DAĞLARININ YOLCUSU/UNUTULAN SIR-1946

Senaryosunu Nejdet Saner’in yazdığı Domaniç Dağlarının Yolcusu Unutulan Sır adlı Türk yapımı sinema filmi Şukufe Nihal’in aynı adı taşıyan gezi kitabından uyarlanarak beyaz perdeye taşındı.

1946 yılında çekimleri yapılan film, sinemalarda gösterime girdiğinde büyük ilgi gördü. 1948 yılında “En İyi Film Ödülü” seçilen yapıtın başrolünde Türkan Pasinler, Reşit Gürzap oynadı.

Milli mücadele esnasında İnegöl bölgesinde efsaneleşen bir öyküden uyarlanan film o yıllarda sinemaseverleri oldukça etkiledi.

Kitabın yazarı olan Şukufe Nihal, iddiaya göre Kurtuluş Savaşı sırasında köylü bir annenin, Domaniç dağlarından inerek, düşmana yol göstererek ihanet ettiği konuşulan oğlunu silahla vurarak öldürdüğünü duyuyor. Gezi kitabında bu olaydan çok etkilendiğini söyleyen yazar, İnegöl’e gelerek bu olayı araştırmaya başlıyor.

İşte bu destansı film bu olaydan esinlenerek olayın yaşandığı iddia edilen İnegöl’de çekiliyor.

NİNNO FİLMİ-1959

Yönetmenliğini Süha Doğan’ın, senaristliğini Sadık Şendil’in yaptığı 1959 Türk yapımı dram türü sinema filmi de İnegöl’de çekildi.

Orhan Günşıray, Leyla Sayer, Özdemir Han ve Reha Kral gibi isimlerin rol aldığı film 1959 tarihinde gösterime girdi. Aşk temalı uzun metrajlı filmde İnegöl’den çok sayıda vatandaşta rol aldı.

MURADIN TÜRKÜSÜ-1966

Kayıtlara göre İnegöl’de çekilen filmlerden biri de 1965 yılında Muradın Türküsü adlı yapıttır. Senaristliğini Atıf Yılmaz, Ayşe Şaşa ve Yaşar Kemal gibi isimlerin yaptığı filmde Yeşilçam’ın ünlü isimleri Fikret Hakan, Pervin Par, Hayati Hamzaoğlu, Aliye Rona gibi rol aldı.

Filmin yayınlanmasından bir yıl sonra Antalya’da düzenlenen Altın Portakal yarışmasında En İyi Film dalında üçüncü olan yapıt, fakir ama yakışıklı olan köylü Murat ile kötülüklerle anılan Zülfikar Ağa’nın Meliha arasında aşk üçgeninde yaşanan olaylar anlatılıyor.

Filmde yine o dönemde İnegöl’de yaşayan vatandaşlarda rol almayı başardı.

AŞKA VAKİT YOK-1963

Semih Evin’in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı 1963 yapımı olan Romantik Türk Filminin çekimleri İnegöl’de yapıldı. Başrolünde yeşil çamın ünlü oyuncuları Suna Pekuysal, Fikret Hakan, Atıf Kaptan Gülgün Ok ve Yıldız Kafkas’ın rol aldığı film sinemalarda büyük ilgi gördü.

Dokuma kumaşlarının üretildiği fabrikada iflas eden bir işadamının kızı ile bir mühendisin aşkının anlatıldığı filmde çok sayıda İnegöllü vatandaşta yardımcı oyuncu olarak rol aldı.

ZEYNO FİLMİ-1970

Atıf Yılmaz’ın unutulmaz baş yapıtlarından biri olan Zeyno adlı uzun metrajlı filmin çekimleri Oylat, Saadet ve Hilmiye köyleri ile İnegöl’de gerçekleştirildi. Filmin başrolünde Yılmaz Güney ve Hülya Koçyiğit yer aldı.

Sinemalarda izlenme rekorları kıran filmde ayrıca, Enis Fosforoğlu, Mümtaz Ener, Aliye Rona gibi isimlerde rol aldı.

Kan davasına yenik düşen Murat ve Zeynep’in aşklarının konu edindiği filmde bölgede oturan köylülerde rol almıştır.

SİVRİKAYA FİLMİ-2022

2022 yılında Yönetmen Hasan Kandemir tarafından Gündüzlü köyü ile Oylat’ta çekilen film, yönetmeninden oyuncularına kadar tamamı İnegöllü olan ilk ve tek uzun metrajlı film olarak tarihe geçti.

O dönem Zabıta olan Hasan Kandemir film de İnegöl Belediyesi’nde görev yapan Zabıta arkadaşlarını başrol olarak oynattı. Filmde yine İnegöl ve Gündüzlü köylerinden çok sayıda kişide rol aldı.

Filmde zengin bir ağa çocuğunun iki aşığın arasına girerek ölümlerine sebep olması beyaz perdeye taşınıyor.

QULÜBE FİLMİ-2023

İnegöl’de çekimi yapılan en son film ise Yönetmenliğini Hasan Kandemir’in yaptığı Qulube filmi oldu.

İnegöllü yönetmenin ilk uzun metrajlı Qulube filminde TRT’nin sevilen dizisi olan Gönül Dağında Divane karakteriyle dikkat çeken Sait Seçkin ve aynı dizide Hasan Hoca karakteriyle dikkat Çeken Akın Uğur rol aldı.

Başrollerinde İnegöl’den seçilen oyunculara yer veren Hasan Kandemir filmi Saadet-Bahariye- Hayriye köyleri arasında yer alan bir kulübe de çekti.

Filmde engelli vatandaşlara dokunan bir doktorun, birbirini seven 2 genci iyileştirerek hayata döndürmesi konu ediliyor.