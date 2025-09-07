Birlik ve Dayanışma Sendikası, 5 Eylül 2025’te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırdığını ve hasta-hekim ilişkisini zedeleyeceğini savundu. Sendika, yönetmeliğin geri çekilmesini talep etti.İSTANBUL (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 5 Eylül 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne sert tepki gösterdi.

Yönetmeliğin, aile hekimleri, ebeler ve hemşirelerin iş güvencesini tehdit ettiğini belirten Mehlepçi, “Objektiflikten uzak, ‘hasta memnuniyeti’ gibi keyfi performans kriterleri, sağlık çalışanlarını değersizleştiriyor ve mesleki itibarlarını zedeliyor. Hizmet kalitesi, memnuniyet anketleriyle değil, bilimsel verilerle ölçülmeli” dedi.

Mehlepçi, daha önce yargı tarafından iptal edilen uygulamaların yeni yönetmelikle geri getirildiğini ifade ederek, “Bu düzenleme, sağlık çalışanlarının adalet ve güven duygusunu sarsıyor, tükenmişliği artırıyor ve hasta-hekim ilişkisini zedeleme riski taşıyor. Halk sağlığı yerine siyasi çıkarlar önceleniyor” diye konuştu. Sendika, yönetmeliğin sağlık çalışanlarının motivasyonunu yok ettiğini ve çalışma barışını tehdit ettiğini vurguladı.

YÖNETMELİKTEKİ TARTIŞMALI MADDELER

Yönetmelik, valinin sözleşme yapma yetkisini İl Sağlık Müdürü’ne devredebileceğini, sözleşme yenilemeleri için aile hekimliği birimlerinin 70 ve üzeri puan alması gerektiğini öngörüyor. Hasta memnuniyeti ve akılcı ilaç kullanımı gibi kriterler, tavan ücretin %6,3’üne etki edecek. Ayrıca, aile hekimlerine kira, elektrik, su gibi giderler için tavan ücretin %50’si oranında ödeme yapılacak. Nöbet hizmetleri için ise aylık 96 saatlik asgari süre belirlenirken, eksik nöbetlerde katsayı düşürülecek.“Yönetmelik Geri Çekilsin”

Dr. Mehlepçi, “Halkın sağlığına ve sağlık çalışanlarının onuruna sahip çıkıyoruz. Bu yönetmeliği kabul etmiyoruz ve derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.