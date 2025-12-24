Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

KADEH TOKUŞTURMA GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Açıklamalarında CHP'ye ve Genel Başkan Özgür Özel'e de sert tepki gösteren Erdoğan, mezar başında kadeh tokuşturma görüntülerine ilişkin konuştu.

"UTANMADAN TÜRKİYE'Yİ YABANCILARA ŞİKAYET EDİYORLAR"

Muhalefetin 'Terörsüz Türkiye' komisyonu raporunda da kolaya kaçtığını ve hesapçı davranmayı tercih ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürekli yön ve fikir değiştiriyorlar. Bu rotasızlığı sadece rapor konusunda değil yurt dışı ziyaretlerinde de görüyoruz. Utanmadan Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor." dedi.

"ÇIKMIŞLAR BU EDEPSİZLİĞİ SAVUNMAYA KALKIYORLAR"

"Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır" diyen Erdoğan, "Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Allah CHP’li vatandaşlarımıza sabır, bunlara da akıl fikir versin." diye konuştu.

"CHP VESAYETE TESLİM OLMUŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkilerinde şunları kaydetti:

Burada şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum; milletimizin bu noktada özellikle düşünmesini rica ediyorum. Muhalefet, ülkenin her meselesinde olduğu gibi komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış, hasbi değil hesapçı davranmayı tercih etmiştir. Ana muhalefet partisi CHP vesayete teslim olmuş, baskılara direnememiş, sürecin önünü açacak hiçbir somut teklif getirememiştir. Her fırsatta "şu kadar raporumuz var" diye övünen CHP, iş çözüm üretmeye, risk almaya gelince yine su koyvermiştir.

"SAVRULAN YAPRAK MİSALİ SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRİYORLAR"

Ülkemizin neredeyse yarım asırdır ayağına bağ olan bir meselenin çözümü için Meclis, gerçekten önemli bir sorumluluk üstleniyor. Cumhur İttifakı, sorun çözülsün diye eliyle birlikte tüm gövdesini taşın altına koyuyor; fakat ana muhalefet cephesinde ne bir ciddiyet ne bir irade ne de somut bir öneri var. Ezberleri tekrarlamak dışında hiçbir reçeteleri yok; rüzgar nereye eserse oraya savrulan yaprak misali sürekli yön değiştiriyorlar. Bu rotasızlığı sadece rapor konusunda değil, yurt dışı ziyaretlerinde de görüyoruz. CHP Genel Başkanı, verdiği sözlerin hilafına yurt dışında "Türkiye partisi" olma erdemini ne yazık ki gösteremiyor. Her seyahatinde milletimizi mahcup ediyor, gaflarıyla ve skandallarıyla 86 milyonu utandırıyor.

"ZAFİYET İÇİNDE OLMASINI BİZ İSTEMEYİZ"

Gidiyor, utanmadan Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor. Sosyalist Enternasyonal'deki yoldaşlarından 5 dakikalık bir randevu koparabilmek için adeta yalvarıyor, eziliyor ve onurunu ayaklar altına alıyor. Siyasi rakibimiz dahi olsa, CHP’nin yabancılar karşısında bu derece zafiyet ve acziyet içinde olmasını biz istemeyiz. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını içimize sindiremiyoruz. Bırakın siyasetçisini, bu ülkenin ekmeğini yiyen hiçbir kimsenin Türkiye’yi bu duruma düşürmeye hakkı olamaz. Sayın Özel, ülkesini kötülemeyi kendine yakıştırabilir ama biz bunu Türkiye’ye asla yakıştırmıyoruz.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm bu yaşananlar, bize Türkiye’nin çok güçlü bir AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Siyaseti bir hizmet aracı olarak değil, bir rant vasıtası olarak görenlerin belediyeleri ne duruma getirdiğini görüyorsunuz. 86 milyonun kaderini, gözlerini para hırsı bürümüş kifayetsizlerin insafına terk etmeyeceğiz. Milletin tek bir kuruşunu dahi boşa harcamadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.