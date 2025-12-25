Şirketlerin Bankacılık Kanunu kapsamında kullandıkları kredilere yönelik uygulanan finansal yeniden yapılandırma düzenlemesinin süresi iki yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

28 ARALIK'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Düzenlemeye göre, Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesi kapsamında yürütülen finansal yeniden yapılandırma uygulaması 28 Aralık’tan itibaren iki yıl boyunca devam edecek. Düzenleme ile borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve istihdama katkılarını sürdürebilmeleri hedefleniyor.

Karar doğrultusunda şirketlerin kullandıkları krediler, aynı risk grubunda yer alan diğer borçlularla birlikte ya da belirli bölümleri kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılabilecek. Finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan anlaşmalarla belirlenecek.

SÜRE UZATILDI

Uygulamanın ilk yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olması planlanmıştı. Yeni kararla birlikte, finansal sıkıntı yaşayan şirketler için kritik önem taşıyan mekanizma iki yıl daha yürürlükte kalacak.