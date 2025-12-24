Siber güvenlik uzmanları, WhatsApp kullanıcılarını hedef alan ve ciddi risk barındıran yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıda bulundu. “GhostPairing” olarak adlandırılan bu teknikle, saldırganların herhangi bir parola ele geçirmeden WhatsApp hesaplarına tam yetkiyle erişebildiği belirtildi.

ŞİFREYE GEREK YOK, TUZAK MESAJ YETERLİ

Bu yöntemde saldırganlar, güvenilir bir kişiden gelmiş gibi görünen mesajlar gönderiyor. Mesajda genellikle "fotoğrafına bak", "bu sen misin?" gibi merak uyandıran ifadeler yer alıyor. Tıklanan bağlantı, sahte bir sayfaya yönlendiriyor ve kullanıcıdan işlem yapması isteniyor.

Söz konusu yöntem sayesinde WhatsApp’ın kendi cihaz eşleştirme özelliğini devreye sokuyor. Kullanıcı farkında olmadan hesabını saldırganın cihazına bağlıyor. Sonrasında hacker, mesajlar, fotoğraflar, videolar ve sesli notlara anında erişim sağlıyor.

KARTOPU GİBİ YAYILIYOR

Saldırganlar ele geçirdikleri hesaptan, kullanıcının rehberindeki kişilere mesaj gönderiyor.

SADECE WHATSAPP DEĞİL, HERKES RİSK ALTINDA

Siber güvenlik firması Avast’ın araştırmasına göre bu yöntem sadece WhatsApp’a özgü değil. Hızlı cihaz eşleştirme ve QR kod tabanlı doğrulama kullanan tüm platformlar benzer risk taşıyor. Uzmanlara göre asıl hedef sistemler değil, kullanıcıların güven duygusu.

HESABINIZ ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR, KONTROL EDİN

Uzmanlar, kullanıcıların hemen WhatsApp’ta Ayarlar > Bağlı Cihazlar bölümünü kontrol etmesini öneriyor. Tanımadığınız herhangi bir cihaz görüyorsanız, derhal bağlantıyı kaldırmanız gerekiyor.

GÜVEN OTOMATİKLEŞİNCE TEHLİKE BÜYÜYOR

Uzmanlara göre bu saldırılar, siber suçlarda yeni bir dönemi işaret ediyor. Artık saldırganlar teknik açıklar yerine, kullanıcıların alışkanlıklarını ve reflekslerini hedef alıyor. Bir kez onaylanan erişim, hesabın tamamen ele geçirilmesine yetiyor.