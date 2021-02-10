İnegöl’de bir apartmanın içinden bisikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi Harman Sokak üzerinde bulunan apartmanın boşluğunda bulunan bisiklet, bir kişi tarafından çalındı. Bisikletin sahibi Sabri Kula, bir süre sonra bisikletin yerinde olmadığını fark ederek, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlardan bisikletinin çalındığını gören Kula, emniyet ekiplerine haber verdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızın Şükrü K. olduğunu tespit etti. Ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.