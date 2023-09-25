Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir bisikletli şüpheli, açık kasa bir kamyonetin kasasından malzemeleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta seyreden şüpheli, önündeki açık kasalı kamyonetin arkasındaki malzemeleri fark etti. Etrafı kontrol eden şüpheli, etrafta kimse olmadığını gözlemledikten sonra kamyonetin kasasından malzemeleri aldı. Ardından bisikletiyle hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bu hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına kaydedildi.