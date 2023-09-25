Antik Yunan mitinde gözlerine bakan kişileri taşa çevirdiğine inanılan canavar.

Medusa’nın saçları yılan, dişleri keskin görünümlüdür. Gorgon kardeşler içerisinde ölümlü olan tek kardeştir.

Ölümlü olduğu için de kahraman Perseus tarafından öldürülebilmiştir. Perseus, onun kafası taşa dönüşmeden öldürmüştür. Medusa öldüğünde ondan damlayan iki damla kanın birinden Pegasus, diğerindense Chrisaor doğdu. Babaları ise Deniz Tanrısı Poseidon’dur.

GORGON KARDEŞLER KİMDİR NEDİR?

Yunan mitinde tıpkı Medusa gibi keskin dişlere, yılan görünümlü saçlara sahip olan kadın canavarlardır.

Medusa bunların en ünlüsü ve tek ölümlüsüdür.