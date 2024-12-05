2025 yılı ve sonrası için önemli kararlar alan İnegöl Bitlisliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, bir basın açıklaması yaparak alınan kararları duyurdu. 

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Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İnegöl Bitlisliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonucunda, 2025 yılı ve sonrası için birçok değerli karar aldık. Dernek Başkanımız Sayın Metin İbiş, konuşmalarında birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya katkıda bulunmak için İnegöl adına neler yapabileceğimizi ele aldı. İnegöllü hemşerilerimiz adına birlik ve beraberliğimizi daim kılacak kararlar da alınmış oldu."

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Toplantıda, dernek faaliyetlerinin İnegöl’de sosyal ve kültürel hayata katkılarının artırılması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amaçlandı. Dernek yönetimi, hayata geçirilecek projelerle İnegöl'de yaşayan Bitlisli vatandaşların kültürel değerlerini koruma ve geliştirme noktasında kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN