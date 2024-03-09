NP veya NT- proBNP testi, kan dolaşımında bulunan “beyin natriüretik peptid” (BNP) miktarını ölçen testtir. B tipi natriüretik peptid adı ile de bilinen BNP kalp tarafından üretilir ve kalbin ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Kan basıncı ve vücudun sıvı dengesini sağlamak üzere salgılanan BNP, normal şartlarda kan dolaşımında düşük miktarda bulunur. Kalp yetmezliği gibi bir sebebe bağlı olarak, kalbe olan baskı arttıkça daha fazla BNP salgıladığından, kanda dolaşan BNP miktarı da artar.

Genellikle kalp yetmezliği takibinde kullanılır ve tedavi işe yararsa, BNP miktarında düşüş görülür.

BNP veya NT- proBNP nereden salgılanır ?



Kalp karıncıklarında öncül BNP (pro BNP) halinde üretilen "beyin natriüretik peptid", karıncıklarda bir genişleme veya basınç artışı olduğunda salgılanır.

Kalp karıncıklarında üretim sonrası 2 parçaya ayrılır ve aktif BNP yanında NT-proBNP adı verilen parça ortaya çıkar. Her iki parça da kalp içi basınç artışına bağlı olarak kan dolaşımında artar. Salgılanan BNP miktarı, kalp karıncıklarının hacminin genişlemesi ve artan basınç ile orantılıdır. BNP veya NT-proBNP testleri bu parçaların miktarını ölçer.

BNP veya NT- proBNP neden salgılanır ?



Vücutta sıvı miktarı fazla ise genellikle kan damarları içinde dolaşan kan miktarı da fazladır. Dolaşan kan miktarının artması, damar duvarına olduğu kadar kalp içinde de baskı yaratır.

Bu baskı neticesinde kalbin karıncıklarının duvarından BNP salgılanır. Salgılandıktan sonra, böbreklerden tuz atılımı ile beraber suyun da atılmasını sağlar. Böylece vücuttaki toplam kan hacmi azalırken, hem kan damarlarına hem de kalbin içi yüzüne yaptığı basınç azalır.

BNP veya NT- proBNP testi ne için yapılır ?

Kalp yetmezliği olup olmadığının saptanması,

Kalp yetmezliğinin şiddetinin belirlenmesi,

Kalp yetmezliği tedavisinin işe yarayıp yaramadığının anlaşılması için bu test yapılır.

BNP veya NT- proBNP testi için gerekli örnek nedir ?

Test, koldan aç karnına alınan kan örneğinde yapılır. Doktorunuz bu test için bazı ilaçları kesmenizi isteyebilir.

BNP testinin normal değerleri nedir ?

Normal değer, 0-99 pg/mL arasındadır.

Bu değer, testi çalışan laboratuvardan laboratuvara değişebilir. Kullanılan ölçüm cihazları ve metodlarının farklılığı buna sebep olabilir.

Yüksek BNP değerleri ne anlama gelir ?

Aşağıdaki durumlarda kan dolaşımında bulunan BNP değeri yükselir:

Kalp içinde basınç artışı,

Vücutta sıvı artışı,

Kalp yetmezliği,

Kalp yetmezliği tedavisinin işe yaramadığı durumlarda BNP test sonucu yüksek çıkar.