Özellikle kronik hastaların, hamilelerin ve belirli işlerde çalışanların grip aşısını öncelikli olarak yaptırması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Erşangur, "Grip aşısı, 70 yıllık tecrübesi olan bir aşıdır. Ülkemizde de Eylül-Ekim aylarında sağlık ocaklarında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli yapılan bir aşıdır. Öncelikli olarak kimlere yapılacak dersek; 6 aydan büyük 5 yaştan küçük çocukların kreş yaşı oluyor bu çocuklar. Aynı zamanda 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, KOAH, astım, bronşit, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği olan insanlara öncelik verilir. Aynı zamanda hamilelere ilk 3 ayda mutlaka yaptırılmalıdır ve sağlık personelleri, bakım merkezlerinde çalışanlar ve orada yatanlar, toplu taşıma yapan şoförler gibi işlerde olanların öncelikli olarak aşıları yaptırmaları gerekmektedir. Özellikle grip olduğumuzda hemen ateşimiz çıktığında doktora başvurulması istemiyoruz. Çünkü hastanelerde kalabalık ortamlar olduğu için başka bir nedenden hastaneye gelen insanlar birbirlerine yine üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonu geçirmektedir. O yüzden ateş 3 günden fazla dirençli ise çocuklarda 38’i geçiyor erişkinlerde 38 buçuğu 39’a kadar veriyorsa ve dirençli ise başvurmaları gerekiyor. Nefes darlığı, morarma, bayılma, yaşlılarda uykuya meylin artması ya da yaşlılarda çok alert durumların karşılaşması, şuur bulanıklığı, derinden ciğerden gelen öksürük, sırta vuran öksürük olduğu durumlarda başvurulmalıdır. Hemen hafif bir burun akıntısı olduğunda, kemiklerimiz ağrıdığında doktora başvurulmamalıdır" dedi.

Dr. Erşangur, evlerde havayı nemli tutmak gibi yöntemlerin de tedaviyi hızlandıracağını söyleyerek, "Kendi içlerinde tedavi yöntemlerine başvurulabilir evlerde. Bunlara da kısaca temas etmek gerekirse özellikle havayı nemli tutmaları gerekiyor evlerde. Gerek cihazlarla gerek su kaynatarak. Aynı zamanda odaların, toplu yaşanan yerlerin havalandırılması gerekmektedir. Beslenmelerine çok dikkat etmeleri lazım. Özellikle C vitamini, demir, çinko bulunan yiyeceklerle beslenmeleri gerekmektedir. Çocuklar için çocukların aktivitelerini artırmaları, ekran sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Diğer erişkinlerin de vücut aktiviteleri artırmaları immün sistemlerine daha iyi gelecektir. Aynı zamanda dinlenme, uyku düzeninin düzenlenmesi öncelikle bunlar yapılmalıdır. Bol su içilmelidir. Soğuk havalar da su oranı içme oranı azalmaktadır, mutlaka artırmalıyız ama ateşiniz çıktı ağrı kesicilere rağmen düşmüyor, birkaç gün geçti diyelim mutlaka doktora başvurulmalıdır. Doktor önerisi olmadan kesinlikle antibiyotik kullanılmamalıdır. Çünkü kış enfeksiyonlarının çoğu viral enfeksiyonlardır ve antibiyotik değil anti virallerle iyileşirler. O yüzden doktor önerisi olmadan antibiyotik hatta gerekiyorsa çocuklara ağrı kesici bile kullanmamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.