Genç yaşta ailevi sorunlar yaşayan ve en yakın arkadaşını trafik kazasında kaybeden genç, küçük yaşta alkol kullanmaya başladı. 4 yıl süren bağımlılık sürecinin ardından hayatının kontrolünü kaybeden genç, önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne (AMATEM) başvurdu. Burada gördüğü tedavi sırasında Yeşilay’ın broşürlerini gören danışan, daha sonra Bolu YEDAM’a yöneldi. Yaklaşık 1,5 yıl süren terapi ve rehabilitasyon süreciyle bağımlılığından kurtulan genç, Bolu YEDAM’da sanat atölyelerine katıldı ve Yeşilay’ın Diyarbakır’daki rehabilitasyon merkezinde de destek aldı.

"Bir yıl önce konuşamıyordum"

Alkol bağımlılığından dolayı konuşamadığını ifade eden danışan, "Bir yıldır temizim. Önceden güven problemi yaşıyordum, eve gitmiyordum. AMATEM’de YEDAM’ın broşürünü gördüm, ‘Bir deneyelim’ dedim. Belki faydası olur. Bırakmak için her yolu denemeye razıydım. Arkadaşlarımla birlikte buraya geldim. Bir yıl önce konuşamıyordum, kendimi toparlayamıyordum. Hep huzursuzdum, tedirgindim. Şimdi rahatım, konuşabiliyorum, sosyalleşebiliyorum" dedi.

"Ben bıraktıysam herkes bırakabilir"

YEDAM’daki rehabilitasyon sürecine değinen genç, "Hiç boşluk yok. Maddeyi düşündürecek bir an bile bırakmıyorlar. Her şey planlı, saatli. Sürekli atölye ve etkinliklerle dolu bir program. Uzak dursunlar, ama en azından bir kere bile olsa gelip destek alsınlar. Burada onlara yardım edecek çok kişi var. ‘Ben bırakamam’ diye bir şey yok. Ben bıraktıysam herkes bırakabilir" diye konuştu.