Günümüzde en fazla görülebilen böbrek hastalıklarından biri de böbrek kumu hastalığıdır. Bazı nedenlere bağlı olarak meydana gelen böbrek kumu rahatsızlığı nitelikleri bakımından mutlak olarak tedavi gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur. Bazı belirtilerinin de bulunabildiği böbrek kumu rahatsızlığı hakkında uzmanlar uyarılarda bulunmakta ve bu ciddi sağlık sorununun belirtilerinin görülmesi durumunda hemen doktora başvurulması gerektiğinin altını çizmektedirler. Tedavi edilmediği takdirde çok daha ciddi hastalıkların oluşmasına neden olabilen böbrek kumu rahatsızlığı ayrıca uzun süreli olarak etkili olduğunda iş ve sosyal aktivitelerin de ciddi anlamda olumsuz etkilenmesi neden olabilmektedir.Tedavisinin bulunabildiği sağlık sorunlarından olan böbrek kumu rahatsızlığı günümüzde özellikle de orta yaş grubu ve ileri yaş grubundaki bireylerde görülebilmektedir.

Böbrek Kumu Rahatsızlığı Nedir?

Toplumumuzda kum dökme rahatsızlığı olarak da bilinen böbrek kumu rahatsızlığı taş parçalarının gerçek itibariyle taneler halinde birleşmesi sonucunda meydana gelen bir hastalıktır.

Böbrek Kumu Rahatsızlığının Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Böbrek kumu rahatsızlığının en belirgin belirtisi ağrı durumudur. Daha çok kolik tarzında meydana gelebilen ağrı belirtisi oldukça şiddetli seyredebilmekle birlikte daha çok boşluk kısımlarında ve kasık kısmında etkilerini göstermektedir. Bu ana belirtiye ek olarak ise şu gibi belirtiler de görülmektedir;

İdrarda kanama

İdrar yaparken yanma

İdrar eyleminin tam olarak gerçekleştirilememesi gibi belirtiler de görülmektedir.

Böbrek Kumu Rahatsızlığı Daha Çok Kimlerde Görülmektedir?

Böbrek kumu rahatsızlığının kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görüldüğü yapılan araştırmalar sonucunda gözlemlenmiştir.

Erkeklerde 3 kat daha fazla görülebilen böbrek kumu rahatsızlığı özellikle de 20 ila 40 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda sıklıkla görülebilmektedir.

Böbrek Kumu Rahatsızlığının Teşhisi Nasıl Yapılmaktadır?

Böbrek kumu rahatsızlığının teşhisinde 3 farklı teşhis yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu teşhis yöntemleri ise şunlardır;

Kan ve idrar teşhisi

Ultrason veya röntgen filmleri

Son olarak da IVP tetkik uygulamasına başvurulmaktadır.

Böbrek Kumu Rahatsızlığının Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Böbrek kumu rahatsızlığının tedavisinde genellikle ilaç tedavi yöntemine başvurulmaktadır. İlaç tedavi yönteminden başarılı sonuçların elde edilememesi durumunda ise ESWL tedavi uygulamasına başvurulmaktadır. Bu tedavi uygulaması sayesinde vücuda şok dalgaları gönderilerek gönderilen şok dalgalarının böbrek kum veya taşların kırılmasını sağlaması hedeflenmektedir. Oldukça başarılı sonuçlar sunabilen ESWL tedavi yöntemi sayesinde böbrek kum veya taşları birkaç seasnlık operasyon sonucunda tamamen ortadan kaldırılmaktadır.



Böbrek kumu rahatsızlığının tedavisi hakkında da sizlere bilgiler sunduktan sonra böbrek kumu hastalığı nedir belirtileri nelerdir hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız. Böbrek kumu rahatsızlığının tedavisinde özellikle de son yıllarda oldukça gelişmiş tedavi cihazlarının uygulanmaya başlandığını burada belirtmekte fayda görmekteyiz. Dolaysıyla böbrek kum ve böbrek taşları hastalıklarının tedavisi geçmiş dönemlere göre günümüzde çok daha başarılı ve kısa süreli olarak gerçekleştirilmektedir. Böbrek kumu hastalığının ciddi bir rahatsızlşık olduğunu ve yukarıdaki belirtilerinin görülmesi durumunda hemen doktora başvurulması gerektiğini tekrar belirtmekte fayda görmekteyiz.