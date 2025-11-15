

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kulaca Mahallesi ile Mesudiye Mahallesi arasındaki tali yolda seyir halinde olan Remzi U.(58) yönetimindeki motosiklet karşı istikametten seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ