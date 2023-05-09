İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası destekleriyle “Bodrum’a İz Bırakan Gayık Ustalarına Saygı Gecesi” düzenlendiMUĞLA (İGFA) - Bodrum’un yükselişindeki en önemli kaynak olan deniz turizminin gelişiminde büyük rol sahibi kayık ustalarını bir araya getirmek ve ebediyete intikal eden ustaları anmak üzere önceki akşam Trafo Kafe’de düzenlenen saygı gecesinde, deniz emekçileri ve gıyabında ailelerine plaket verildi. Geceye yoğun bir katılım gerçekleşirken Bodrum’un yerel sanatçılarından Neco ve Tenekeci Mehmet’in seslendirdiği Bodrum türküleri de geceye renk kattı.

Düzenlenen geceye Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Binbaşı Koray Kemiksiz, Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, meclis üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ile Oda yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları, kayık ustaları ve yakınları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, “Kıymetli ustalarımızın el emeğiyle o günün şartlarında çok zor şartlarda burada emek vererek Bodrumumuzun tanıtımına, mavi yolculuğun gelişmesine istihdamına ve usta çırak ilişkilerinin olduğu o dönemde birçok kişiye ekmek kazandırarak çok büyük emekleri oldu. Bodrum’u Bodrum yapan, bugünlere gelmesinde ustalarımızın çok büyük emekleri var” diyerek emek veren herkese teşekkür etti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Bodrum’a değer katan ustalara teşekkürlerini iletti.