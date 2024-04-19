Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında, Kapıdağ Turizminin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalanarak “Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu” oluşturuldu.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz ve Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uz ile odaların belirledikleri komisyon üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda; bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı için yapılması gerekenler, ana sorunlar ve çözüm önerileri, yerel aktörler ile yapılacak toplantı ve organizasyonlar görüşüldü.

Bu yaz döneminin daha verimli geçirilmesi için ilgili mercilerle temaslara bir an önce başlanması noktasında fikir birliğine varılan toplantıda, Güney Marmara’nın turizm potansiyeli en yüksek lokasyonu olan Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan işletmelerin daha uzun sürelerde hizmet verebilmeleri için turizm sezon süresinin arttırılmasına yönelik çalışmalara hızlı bir şekilde başlanılması hususunda görüş birliği sağlandı.