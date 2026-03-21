Dün motorine 5,18 TL zam gelmesinin ardından tabelada 70 TL görünmüştü. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Salı günü itibarıyla motorine 6 TL zam bekleniyor. Söz konusu zammın tabelaya yansıması ile motorin 80 TL’ye dayanacak.

Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle, gelecek zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNE ZAM!

Benzin grubunda ise eşel mobil marjı henüz tükenmedi. Bu nedenle benzine gelen zammın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak. Benzin grubunda ise 1 lira 30 kuruş tutarında bir zam beklendiği belirtiliyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle tüketici 32 kuruş zam ile karşılaşacak.