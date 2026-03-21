ABD’nin Ortadoğu’ya ilave asker sevk edeceğine yönelik haber akışı, enerji fiyatlarının yükselebileceği ve enflasyonist baskıların artabileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum faizlerin yüksek kalacağı öngörüsünü destekledi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Hafta başına 5 bin dolar seviyesinin üzerinde başlayan altının ons fiyatı cuma günü 4 bin 500 doların altına sarkarak haftayı 4 bin 497 dolardan kapattı.

ALTINDA 43 YIL SONRA BİR İLK

Küresel piyasalarda sert düşüş yaşayan altının haftalık kaybı yüzde 10'u aştı. Böylece altın 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.