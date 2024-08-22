Düzce - Bolu bağlantı yolu Bolu Dağı mevkisinde meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdiSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza Düzce – Bolu bağlantı yolu Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçti. Karşı şeritte başka bir otomobile çarpan tır aracı çarpışmanın etkiyle bariyerlerin üzerine devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması sonrasında tekrar normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.