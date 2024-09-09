İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürz-13" adı verilen operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Daire Başkanlıkları tarafından koordine edilen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerinin TEM şube müdürlükleri tarafından yürütüldü. Operasyonlar, Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van illerinde gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya X hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları, Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, Kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları, Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"