Olay saat 20.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Nazif sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen Berkay A.(24)'nın önüne araçla gelen henüz kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki tabancayla Berkay A.'ya ateş etti.

Mermilerden biri bacağına isabet eden Berkay A. yaralandı. Şüpheli geldiği araçla kaçtı. Bacağından yaralanan genç, polis otosuyla hastaneye kaldırıldı. Mermilerden biri de park halindeki 16 PL 001 plakalı otomobilin ön lastiğine isabet etti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.