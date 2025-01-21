Yangın, sabah saat 03.30 sıralarında otelin ahşap dış kaplamalarının alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında otelde 237 müşteri olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, yangının çıkış nedenini incelemek üzere 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."