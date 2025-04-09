Borsa İstanbul'da da kayıplar derinleşirken, bankacılık endeksinde düşüş yüzde 3'ün üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirirken; Çin'in tarife misillemesi sonrasında, dün ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanmasıyla piyasalar yeniden sert düşüşlere yöneldi. Ardından bugün ise, Çin ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardığını açıkladı ve piyasalar allakbullak oldu. Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul da kayıplar derinleşti.

Borsa İstanbul'da 'Çin' etkisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 9.409 puana inerken, günün ilk yarısında 'sınırlı' düşüş sergileyen endeksteki değer kaybı, Çin'den gelen haberle hızlandı.

9277-9472 bant aralığında hareket eden endeks, saat 14:48 itibarıyla yüzde 1,73 kayıpla 9316 puanda bulundu. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.350 ve 9.250 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477 puandan tamamlamıştı.