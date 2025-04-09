Çin'den ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı gümrük vergisi" uygulaması ile başlayan ticaret savaşını daha da kızıştıracak bir hamle geldi. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD mallarına 10 Nisan itibariyle uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarıldığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı da 12 ABD şirketine ihracat kontrolü uygulama kararı alındığını ve 6 ABD şirketinin daha güvenilmez kuruluşlar listesine eklendiğini duyurdu. Çin Devlet Konseyi Vergi Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise Washington'un Pekin'i hedef alan gümrük vergileri eleştirilerek, "ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeler, Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine ciddi şekilde zarar veren hata üzerine hata niteliğinde bir uygulamadır" denildi.



Trump'ın gümrük vergilerine Çin'den misilleme gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmuş, Çin'e yüzde 34 oranında ek tarife uygulanacağını açıklamıştı. Çin ise Trump'ın yüzde 34'lük gümrük vergisi uygulamasına tepki olarak 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.



ABD, bugün Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 104'e çıkarmıştı

Misillemeye misilleme ile karşılık veren Trump, Çin'in ABD'ye uygulayacağı yüzde 34'lük tarifeyi 8 Nisan'a kadar geri çekmemesi halinde ABD'nin 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 oranında bir ek vergi daha uygulayacağını ifade etmişti. ABD'nin ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergileri bugün resmen yürürlüğe girerken, Çin'e uygulanan vergi oranı yüzde 104 olmuştu.



Çin ABD'ye meydan okumuştu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin yüzde 104'lük gümrük vergisi uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin meşru haklarını ve çıkarlarını savunmak için güçlü önlemler alacağını vurgulamıştı. Lin, "ABD sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye hazırsa eşitlik ve saygı temelli bir tavır sergilemelidir" demişti. Çin'in misilleme yapmaya hazır olduğunun sinyalini veren Lin, "ABD bir gümrük savaşı veya ticaret savaşı başlatmaya kararlıysa Çin sonuna kadar savaşmaya hazırdır" ifadelerini kullanmıştı.