İş yerinde çalışan bir kişi, arkadaşlarına sürpriz yapmak amacıyla bir şaka planladı. Elindeki sprey kutusunu yere düşüren kişi, bu hareketiyle yüksek bir ses çıkmasına neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, sesin şiddeti nedeniyle içeride bulunanlar paniğe kapıldı ve hızla dışarı kaçtı. Olay anında sesin bir patlama ya da deprem olduğu sanıldı. Ancak dışarı çıktıktan sonra bunun yalnızca bir şaka olduğu anlaşıldı. Durumun fark edilmesiyle birlikte çalışanlar gülerek içeri döndü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından yorumlandı. Kimi vatandaşlar yaşananları eğlenceli bulurken, kimi de ülkenin deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğu bu dönemde yapılan bu tür şakaların sorumsuzca olduğunu savundu. Olay, şaka ile gerçek arasındaki ince çizginin bir kez daha tartışmaya açılmasına neden oldu.

Kaynak: İHA