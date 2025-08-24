Sakarya’nın Hendek ilçesinin bin 500 rakımlı Çiğdem Yaylası’nda bu sene 87’ncisi düzenlenen şenlik coşkuyla gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetlerini giyen binlerce insan horon oynadı.

Bu sene 87’ncisi düzenlenen ve Hendek Genç Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen Çiğdem Yaylası Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetlerini giyen binlerce insan yaylada gönüllerince eğlendi. Cuma günü başlayan şenliğe birçok yöresel sanatçı katıldı. Şenlikte vatandaşlar gönüllerince eğlenip, horon oynadı. Yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağladığı şenliklerde vatandaşlar, Karadeniz kültürünün gelecek nesillere aktarılması için iyi bir fırsat olduğunu aktardı. Şenliği organize eden Hendek Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Der, "Hazırlıklarımızı yaptık. Bugün saat 19.00 itibariyle şenliğimizi sonlandıracağız. Her yıl oluyor bu şenlik ve bizde elimizden geldiği kadar eksiklerimizi gidererek şenliğimizi her sene yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yöresel kıyafet ve yemeklerimizle bu yaylada her sene toplanıyoruz"

Şenliklere katılan Ayşenur Der, "Bu şenlikler her yıl düzenleniyor. Çevredeki insanlarla birlikte kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Yöresel kıyafet ve yemeklerimizle bu yaylada her sene toplanıyoruz" derken Remzi Armağan, "Çiğdem Yaylası, Sakarya’nın yaklaşık 2 bin rakımlı yaylasıdır. Çevre mahallelerinin Karadenizli ağır olduğu bir bölgedir. Karadeniz insanının olmazsa olmazı yayla şenlikleri vardır. Bir yıl boyunca da bu şenlikleri beklerler. Güvenlik önlemleri altında şenliğimizi coşkulu bir şekilde kutluyoruz" diye konuştu.