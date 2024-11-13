Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluyol’daki Ulucami Meydan Taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB Başkan Vekili Bahattin Korkmaz ve Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır’ın da olduğu ziyarette, Başkan Bozbey samimi bir ortamda esnafın istek ve önerilerini dinledi.

Taksici esnafının sorunlarını yakından bildiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, ekonomideki olumsuz gidişatın da taksici esnafını zor duruma soktuğunu ifade etti. Tüm sorunları hep birlikte aşmak için çaba harcadıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Taksicilerin kent içinde düzenlenmesini istedikleri talepler vardı. Onları da değerlendirmeye aldık. Taksicimizin yüzünün gülmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Taksicilerin bulundukları alanların iyileştirilmesi için çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Bozbey, “Duraklardaki var olan güncellemelerin sonlandırılmasını, dolmuş şoförlüğü yapan arkadaşlarımızın ileri aşamada taksi esnafıyla birlikte farklı duraklara konuşlandırılmasını planlayacağız. Yıllardır sorun haline gelen başka duraklarda çalışan araçların güncellenmesi için gerekli çalışmayı başlattık. En kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Bursa’da merkezi bir sisteme dönüşecek olan taksilerimizin hem daha fazla gelir almasını, hem de esnafımızın yaşam standartlarının yükselmesini arzu ediyoruz. Onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Taksici ve dolmuşçu bir ailenin çocuğu olarak onların sorunlarına eğilmek benim de sorumluluğumdur” dedi.