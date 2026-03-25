İnegöl OSB'de faaliyet bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Mikail A.(36) çalıştığı sırada bir anda yere yığıldı. Genç işçinin hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları 112’ye haber verdi.

İddiaya göre işçinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran işçiye kalp masajı yaparak hastaneye getirdi. Yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürülen işçi ambulansla Bursa'daki başka özel bir hastaneye sevk edildi.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.