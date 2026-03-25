Çökme yaşanırken, Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölge güvenlik önlemi alarak muhtemel olayın önüne geçti.

Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş, akşam saatlerinde bölgeden geçtiği sırada yolda oluşan çukuru fark ettiğini belirterek durumu Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e ilettiğini söyledi. Güneş, yaptığı açıklamada belediye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ifade etti.



Muhtar Güneş, "Akşam vakti yoldan geçerken çukuru fark ettim. Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir'i hem aradım hem de mesaj attım. Yaklaşık yarım saat ile bir saat içinde Ulaşım Hizmetleri ekipleri geldi. Bölgeyi güvenlik çemberine alarak yaya yolunu kapattılar ve gerekli çalışmaları yaparak sorunu kısa sürede giderdiler" dedi.

Mahallede yaşanan bu tür sorunların kentsel dönüşüm çalışmalarından kaynaklandığını belirten Güneş, altyapı ve üstyapı sorunlarının dönüşüm tamamlanana kadar zaman zaman yaşanabileceğini dile getirdi.

Güneş, "Kentsel dönüşüm nedeniyle sadece bu noktada değil, mahallemizin farklı yerlerinde de yol çökmeleri ve kaldırım sorunları yaşanabiliyor. Binalar tamamlanmadan yolların kalıcı olarak yapılması mümkün olmuyor. Bu nedenle bazı yollarımız ve kaldırımlarımız şu anda sıkıntılı durumda. Dönüşüm tamamlandıkça Nilüfer Belediyesi tarafından gerekli düzenlemeler yapılacaktır" diye konuştu.