Başkan Bozbey, plaketini alırken duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek, inşaat mühendisliği mesleğinin hayatındaki özel yerini bir kez daha hatırladığını ifade etti.

Bozbey, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken aynı zamanda İnşaat Yüksek Mühendisi olmanın verdiği sorumluluk ve onuru her zaman taşıdığını belirtti. Mühendisliği sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda topluma sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları kazandırma gayesi olarak gördüğünü vurguladı.

Başkan Bozbey, meslektaşlarına seslenerek, "Yaşadığımız çevreyi şekillendiren ve güvenli yapıların teminatı olan tüm inşaat mühendislerini içtenlikle kutluyor ve emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. Bozbey, bu tür dayanışmaların mesleğe olan inanç ve bağlılığı daha da güçlendireceğini belirtti.