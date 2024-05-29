Bozüyük Halime Hatun Anaokulu tarafından hazırlanan yıl sonu mezuniyet töreninde, minikler cübbe ve kep giyerek ilk mezuniyet sevincini yaşadılar.

Bozüyük Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleşen programda, öğrenciler birbirinden güzel dans gösterileri yaptı. Gösteriyi izlemeye gelen veliler ise çocuklarının mezuniyet heyecanına ortak oldular. Öğrenciler, öğretmenlerinin elinden diplomalarını alarak ilk diploma sevincini yaşadılar. Keplerini havaya fırlatan öğrenciler neşe içerisinde unutulmaz bir gün yaşadılar.