Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarımda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bilecik’te faaliyet gösteren tarım çalışmaları değerlendirildi. Vali Aygöl, toplantıya katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’tan detaylı tarım çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Vali Aygöl ardından yaptığı açıklamada, "Bilecik tarımının önemi çok büyüktür. Birçok meyve ve sebzeye sahip bir şehirde oluşabilecek sorunları önlemek bizim görevimizdir. Çiftçilerimizin bizlere ilettiği sorunları göz ardı etmeden hepsini bir bir çözmek için burada toplanıyoruz. Tarımın, şehrimize büyük katkısını ele alıyoruz’’ ifadelerine yer verdi.